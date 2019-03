Salvadoreña Rosa Gutierrez sigue en su lucha para evitar ser deportada

(NOTICIAS YA).- Una mujer salvadoreña, madre de tres ciudadanos estadounidenses, siguió este lunes su lucha para evitar ser deportada, ella dice que está amenazada a muerte en El Salvador y si regresa, su vida corre peligro.

Rosa Gutierrez pide asilo político en Estados Unidos y asegura que sus hijos quedarían desprotegidos si a ella la deportan.

Rosa fue a una corte de inmigración y lamentablemente recibió una orden de deportación, afirma que el más afectado sería su hijo menor quien tiene síndrome de Down y ella es la única que puede llevarlo a terapias.

Un grupo de conocidos que saben de su caso, además del grupo proinmigrante Vacolao, este lunes se hicieron presentes ante las autoridades de ICE en Fairfax, ellos solicitaron un “Stay of removal” es decir una orden que evite la deportación de Gutierrez, pero no tuvieron la respuesta deseada ya que les dijeron que tienen que ir a otra instancia y no tomaron el caso.

Edgar Aranda de Vacolao dijo a noticiasya.com que “estamos pidiendo que el senador Tim Kaine o el senador Mark Warner intervenga para que de esa manera Rosa no sea deportada”. Daremos seguimiento al caso.

