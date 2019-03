VIDEO: Familia venezolana de Tampa logró frenar orden de deportación

(NOTICIAS YA).- El mes de marzo, fue especialmente largo para una familia de venezolanos, residente de Tampa, que enfrentaba una inminente orden de deportarción. Sin embargo, este martes recibieron buenas noticias.

A primeras horas de la mañana, William Paredes, Jennifer Infante y sus dos hijos de 10 y tres años, esperaban a las puertas de la sede de ICE, en Tampa, y así obtener una respuesta a su petición de no ser expulsados de los Estados Unidos, una solicitud que introdujeron hace más de un mes.

Tras varias horas de espera, salieron con rostros de felicidad. Ahora, la familia se deberá de presentar dentro de 1 año, con lo cual, al menos durante ese tiempo, desaparece la amenaza de ser deportados.

“Un día una amiga me dijo: mientras estes aquí lucha, ya después que no estés aquí ya no tienes nada que hacer, vamos a seguir luchando, por mi familia, por muchas familias que se encuentran hoy sufriendo, pasando por necesidades, que no conocen nada de leyes”, dijo Jennifer Infante a a Noticias Ya.

Mantener el matrimonio y sus dos hijos juntos, fue un logro de la Fundación del Inmigrante de Tampa, que a traves de gestiones y sus abogados, consiguieron frenar la deportación.

“Estas familias cuando tienen niños pequenos nos recuerdan lo importante que es tener patria, lo importante que es tener un país, lo importante que tener un sueño y perseguir un sueño y ellos lo estan haciendo en este país por circunstancias fuera de su control”, dijo Javier Torres, presidente de la Fundación del Inmigrante de Tampa a Noticias Ya.

Durante el año que les fue aprobado estos venezolanos podrán renovar todos sus permisos de trabajo en Estados Unidos y en caso de aprobarse algún benificio migratorio, ellos serían beneficiarios.

