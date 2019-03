Funcionario de Texas criticó a jueza por hablar español en conferencia

(NOTICIAS YA).- Un funcionario local de Texas criticó a una jueza por hablar español durante una conferencia de prensa sobre un incendio químico masivo que se registró en el Condado de Harris.

Lina Hidalgo, jueza del Condado de Harris y principal oficial electa en el condado, habló en inglés y español durante una conferencia de prensa el lunes pasado para brindar detalles sobre un incendio que se desató en una instalación de almacenamiento en el área de Houston.

La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por la página de Facebook de KHOU, afiliada de CBS, publicación que Mark Tice, un comisionado del Condado de Chambers, aprovechó para comentar: “Ella es una broma”.

“Inglés”, agregó, “esto no es México”. Los comentarios no tardaron en causar revuelo.

De acuerdo con MSN, el Houston Chronicle confirmó con el mismo Tice su comentario y el funcionario respondió: “Es muy simple. Esto es Estados Unidos. Habla Inglés”.

Durante la conferencia de presa, Hidalgo dio actualizaciones tanto en inglés como en español, a petición de los mismos periodistas.

Además, cabe destacar que el 43 por ciento de la población del Condado Harris es hispano o latino, según cifras citadas por MSN. De acuerdo con el mismo censo, más del 40 por ciento de las personas del área hablan dentro del hogar algún otro idioma que no es el inglés.

Tras las reacciones por sus comentarios, Tice tomó Facebook este martes para disculparse.

“Según tengo entendido, hubo periodistas que hacían preguntas en español y la jueza Hidalgo respondió a esas preguntas en español, sin traducción”, escribió.

“Pido disculpas a la jueza Hidalgo, a los ciudadanos de mi condado y, lo que es más importante, a toda la comunidad hispana por actuar apresuradamente con la transgresión en las redes sociales. Reconozco cómo mi respuesta podría haber sido interpretada de una manera despectiva y por eso lo siento. Inmediatamente me arrepentí de mi elección de palabras. No estoy orgulloso de mi comportamiento, ese no es el ejemplo que quiero dar. Solo puedo esperar, con el tiempo, que mis acciones puedan ser perdonadas:, agregó en su disculpa citada por MSN.

El mismo medio cita una encuesta de 2018 que reveló que el 22 por ciento de los latinos dinero que han sido criticados por hablar español en público y el 20 por ciento que les habían dicho que regresaran a sus países de origen.

Recientemente, un cliente despotricó en contra de los empleados de un restaurante de tacos en California por utilizar el español en su publicidad.

