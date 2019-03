Hispana asegura que fue estafada por escuela de enfermería de Tampa

(NOTICIAS YA).- Una mujer hispana de Tampa , afirma que fue estafada por la Medical University of Tampa, en donde ella pensaba que se encontraba curzando para certificarse como enfermera. Sin embargo, jamás le dieron un diploma.

Ella esperaba un programa de asistente de enfermeria, y no una preparación para el examen estatal.

Se trata de Ivette Díaz-Morales, quien ahoara denuncia contra la institución y afirma que le ofrecieron reembolsar 399 dólares pero hasta el momento, el pago no se ha concretado.

“Ella en ningún momento me dijo ‘esto no es un curso”, dijo Morales- Díaz a Noticias Ya. “Son cursos y eso fue lo que ella me dijo, ‘con esto ustedes se certifican’ y eso fue lo que yo creí, tanto yo como muchas chicas que estamos siendo afectadas en esto”.

Afirma que perdió su tiempo y 500 dólares con los que podía dar la primera parte para sus estudios en el Hillsborough Community College.

“Es bien triste y lamentable que un hispano se burle de su propia comunidad hispana”, dijo Morales-Díaz a NoticiasYa.

En la sede de la Medical University of Tampa niegan los señalamientos y muestran los documentos firmados por la alumna.

“Yo no creo que haya confusión, yo creo aquí que ellas estan buscando un lado por donde demandar, porque ellas saben que aquí en Estados Unidos todo es una demanda”, dijo la directora a Noticias Ya.

En la Medical University of Tampa aseguran que vienen agencias reclutadoras para conocer a sus estudiantes y así ofrecerles trabajo una vez hayan aprobado la licencia como asistentes de enfermería.