VIDEO: Hispano de Tampa fue atacado en su casa y dio su testimonio

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de la oficina del alguacil del condado Hillsborough arrestaron a Derrick Lamont Walker, de 22 años, el pasado sábado, quien intentó asaltar dos casas en Carrollwood de una misma calle y en la misma tarde.

Los incidentes ocurrieron en Rosemount Drive, alrededor d elas 3:30p.m.

Eric Jaramillo, fue una de sus víctimas. Según contó a Noticias Ya, el acusado lo persiguió e intentó robarle.

Seguidamente, disparó varios veces al cristal en su puerta.

“Yo simplemente actué solamente pensando en mi hija y mi esposa, y eso fue lo que nos salvó la vida”, dijo Jaramillo a Noticias Ya.

Para Jaramillo, será un día que nunca olvidará, ya que se vio cara a cara con la muerte.

“Estaba regresando a la casa y vi al muchacho, fuí al buzón chequeé el correo, me habló me dijo ‘hola señor, ¿cómo está?’ ya estando adentro de la casa, cuando me volteé para cerrar la puerta, yo lo vi allí en frente de mí”.

Jaramilló contó que se puso contra la pared, mientras Walker disparaba, y en ese momento pudo llamar al 911. Añadió que su hija de 11 años y su esposa, se encontraban adentro de la casa cuando sucedió todo.

“Escuché el ruido, salí corriendo y lo encuentro tirado en el piso nervioso en pánico, veo vidrios… veo pedazos de madera aquí en la sala”, dijo la esposa de Jaramillo, Myrta García a NoticiasYa.

Walker pudo ser arrestado por las autoridades del condado Hillsborough, ahora se encuentra en prisión sin derecho a fianza y enfrenta varios cargos por robo y agresión a mano armada.