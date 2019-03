Madre comparte emocional mensaje tras ataque de perro a su hijo

(NOTICIAS YA).- Una madre de Utah ha compartido en Facebook un conmovedor mensaje sobre la situación que está pasando su familia y su hijo de 4 años, luego de que uno de los perros de su vecino le arrancó gran parte del brazo.

Los jóvenes padres del pequeño han recibido cientos de críticas y amenazas por el ataque que sufrió su hijo, algo que les parece increíble.

Pero algunos mensajes de odio se agraviaron después de que el Centro de Control y Cuidado Animal del Condado de Davis anunciara que los perros serian retirados de su hogar y trasladados a un santuario.

“Me gustaría poder mostrar informes de la policía y una fotografía de lo que quedaba de su brazo que tomó la sala de emergencias, donde se le cortó todo el antebrazo 5 centímetros por debajo del codo. Nada de eso importa, los funcionarios del condado tomaron su decisión y los perros no regresarán. Se les considera peligrosos, ¿no debería ser eso suficiente para que todos comprendan y vean que fue atacado? Fue un ataque no provocado”, señaló la madre en Facebook.

Hope Brown informó en su publicación que su hijo Austin ha regresado a casa y que el trabajo de sus médicos para salvarle la articulación del codo podría ser invaluable para una futura prótesis.

LEE: Perro amputa la mano de niño vecino en inexplicable ataque

“El ataque lo dejó con un solo hueso debajo del codo y 5 centímetros de antebrazo restante”, explica la mujer.

La madre del niño detalló que el pequeño requiere atención las 24 horas y que necesitará de múltiples cirugías conforme crezca, ya que su hueso ira creciendo.

“A todas las personas que nos enviaron palabras amables, recuerden que hemos leído cada uno de los mensajes de amor a Austin durante su recuperación y no podemos agradecerles lo suficiente por sus amables palabras. Muchos de los mensajes y cartas han hecho llorar nuestros ojos”.

Sin embargo, a la par de los mensajes de apoyo crecieron los mensajes de odio, incluso algunos mencionaron que la familia lo único que quería era conseguir dinero. Así que Hope decidió responder con un contundente mensaje.

LEE: Perros callejeros devoran a indigente en Ciudad de México

“Actualmente tenemos una pila de facturas médicas que aún no podemos analizar. Estamos tratando de resolver todo, de solicitar cualquier ayuda o asistencia que podamos. No tenemos idea del resultado todavía. ¿A todos los que dicen que vamos a ser ricos después de esto? La mayor parte del dinero restante de cualquier pago de seguro, si hay uno, irá a Austin como adulto. No todo va a nosotros”.

Y mientras las facturas médicas se acumulan, Hope y su esposo, quien sirvió 12 años en el ejército, intentan enfocarse completamente en sus hijos.

El ataque no solo afectó físicamente a Austin sino también emocionalmente. De ser un niño feliz, ahora tiene miedo y está enojado la mayor parte del tiempo, sin entender por completo que fue lo qué pasó.

Derivado del episodio traumático que vivió, Austin debe visitar a un cardiólogo, recibir terapia ortopédica y por estrés postraumático.

Además, tanto el esposo como el hijo de Hope padecen de terrores nocturnos reviviendo el ataque.

LEE: Lo arrestan por apuñalar más de 100 veces a su perro de servicio

Hope respondió a las críticas por el cuidado de su hijo explicando que todo ocurrió en unos segundos y que su hijo no estaba solo en el patio sino bajo supervisión de su padre.

“Su papá tuvo ojos sobre él todo el tiempo y en el momento en que Austin fue retirado, John estaba allí. Él corrió de inmediato. Austin nunca perdió el conocimiento durante el ataque. Incluso cuando mi esposo estaba ocupado salvándole la vida al evitar que se desangrara, estaba despierto y consciente todo el tiempo. Cuando le preguntamos a Austin qué sucedió en los primeros segundos, dijo: ‘¡Vi una nariz de cachorro! Toqué la nariz del cachorro y me mordió los dedos y me jaló’”.