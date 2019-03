Mexicana perdió a hijo en trágico accidente, ahora aconseja a padres

(NOTICIAS YA).- Un joven de Clearwater de origen mexicano, perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en Miami la semana pasada. Ahora su madre, tiene un importante mensaje, especialmente para los jóvenes al volante.

El pasado domingo en la mañana, un policía tocó la puerta de la casa de Apolonia Peña. Ella jamás se imaginó que le iba a decir que su hijo, Javier Vgas-Graarnadino, de 19 años, había muerto en la carretera.

LEE: Cada vez son más las muertes por accidentes de tráfico en Tampa Bay

“Duele, duele perder un hijo, yo no sabia que decir, me sentí mal cuando me dijeron la noticia”, dijo Peña, entre lágrimas, a Noticias Ya. “Él no llevaba puesto el cinturón por esto como madre, lo único que quiero decira otras madres, es que que se aseguren de que sus hijos lleven cinturón”.

LEE: Madre muere al intentar salvar a sus 4 hijos de ahogarse en el mar

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Javier fue explusado con violencia fuera del vehículo. Ahora esta familia, devastada por el dolor, quiere que esta pérdida sirva para salvar más vidas y pide la solidaridad por parte de la comunidad para coestear el funeral de Javier, por medio de Gofundme.

Filippo Ferretti tiene el reporte completo: