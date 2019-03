Mujer de 61 años da a luz a su propia nieta

(NOTICIAS YA).- Una mujer en Nebraska dio a luz a su propia nieta a los 61 años, el lunes 25 de marzo, luego de pasar por un proceso de gestación subrogada para su hijo y su esposo; rompiendo completamente esquemas de maternidad y desafiando a la ciencia.

Cecile Eledge, saltó a la oportunidad de convertirse en madre subrogada cuando su hijo Matthew Eledge y su esposo Elliot Dougherty, le contaron sobre sus planes de comenzar una familia. Aunque en ese momento la familia tomó como broma el deseo de Cecile por experimentar un nuevo embarazo, considerando que ya pasa de los 60 años.

Sin embargo, cuando la pareja estaba en reuniones con la endocrinólogos reproductivos para discutir opciones de gestación subrogada, Matthew mencionó a manera de broma la oferta de su madre y su médico, la Dra. Carolyn Maud Doherty, no lo consideró imposible y les propuso que si su madre estaba realmente dispuesta a pasar por el procedimiento, ella podría empezar a hacer exámenes para determinar la viabilidad de la subrogación.

Afortunadamente, Cecile siempre ha tenido una vida saludable y cuando el equipo reproductivo del Centro de Mujeres de la Clínica Metodista de Médicos hizo los análisis, quedaron realmente sorprendidos. Los médicos realizaron un papanicolau, análisis de sangre, colesterol y estrés, un mamograma y un ultrasonido; los cuales aseguraron que la mujer se encontraba en perfecto estado para realizar el procedimiento.

En otro impresionante desarrollo de eventos, Cecile logró embarazarse en su primera transferencia de embrión, el cual fue donado por la hermana de Elliot, Lea Yribe, y fertilizado con los espermatozoides de Matthew.

La semana pasada, luego de más de dos años de planeación, Cecile dio a luz a través de parto natural, a su primera nieta: Uma Louise Dougherty-Eledge. La saludable pequeña nació a las 6:00 am del 25 de marzo y pesó 5 libras con 13 onzas y de acuerdo con la Dra. Doherty, el parto se llevó a cabo sin complicaciones. “Somos muy, muy afortunados”, dijo Matthew a Buzzfeed News.

La historia de Cecile, Matthew y Elliot no solamente es impresionante porque desafía los esquemas de la maternidad y el embarazo; sino por las complicaciones y obstáculos a los que la pareja se vio enfrentada por formar parte de la comunidad LGBT, especialmente en un estado como Nebraska. Sin embargo, la pareja quería compartir su historia en gran parte para probar que familias como las de ellos, pueden triunfar en cualquier lugar, incluso en uno de los lugares más conservadores de EE.UU., donde no hay ninguna ley que prohíba la discriminación con base en orientación sexual o identidad de género.

Con respecto al hecho de que haya sido su madre quien diera a luz a su hija, Matthew asegura que la situación es un poco vergonzosa. “Mi mamá y yo legalmente somos los papás de Uma. Nebraska requiere que el donador de esperma sea el padre y la persona que da a luz al bebé sea la ‘madre’, incluso si no tiene relación biológica con él. Esto se ve muy horripilante para nosotros. Digamos que NO vamos a enmarcar y colgar el certificado de nacimiento de Uma”.

Pero más que ser algo vergonzoso, resulta devastador para las familias LGBT que en estados como Nebraska, uno de los padres no sea reconocido legalmente. Elliot ahora deberá pasar por un proceso de adopción de Uma, para convertirse legalmente en su padre, sin embargo se trata de un proceso largo y cansado. “Si yo muriera, Elliot no tendría absolutamente ninguna custodia legal sobre nuestra hija […] tenemos matrimonio gay, pero toda la estructura aún no lo ha alcanzado”, dijo Matthew.

La pareja asegura que a pesar de las complicaciones, todo ha valido la pena, pues ahora tienen una hermosa hija. “Está aquí”, dijo un emotivo Matthew, “nosotros hicimos esto. Nosotros hicimos esto juntos”