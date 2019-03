VIDEO: aerolínea WOW se declara en quiebra y cancela todos sus vuelos

(NOTICIAS YA).- La aerolínea islandesa WOW se declaró en quiebra este jueves y miles de personas están varadas alrededor del mundo. Wow Air era conocida por las tarifas baratas transatlánticas en las rutas a través de Islandia.

¿Qué es lo que ocurrió?

Cerró de repente: la aerolínea anunció el cierre en un comunicado publicado en su sitio web el jueves, recomendó a los pasajeros que reserven nuevos vuelos en otras aerolíneas y dijo que algunos pueden ser elegibles para una compensación.

Wow Air fue fundada en 2011 y era conocida por las tarifas transatlánticas baratas en las rutas a través de Islandia. Es parte de un grupo de aerolíneas nórdicas que bajaron los precios de los boletos.

Miles de pasajeros están varados alrededor del mundo.

Este fue el mensaje que recibieron los pasajeros: Saurabh Aggarwal, que tenía un vuelo desde Toronto a Reikiavik en WOW Air de Islandia, recibió un mensaje de texto de la aerolínea luego de que su vuelo hubiera sido cancelado. ”Estimado huésped de WOW air en el vuelo WW214 YYZ-KEF 27MAR19. Lamentamos informarle que su vuelo se retrasó debido a restricciones operativas. La nueva hora de salida estimada es a las 21:00 hora local. El check-in está cerrado. Le agradecemos su paciencia y disculpas por cualquier inconveniente. Saludos cordiales, WOW Air”.

Sin embargo, el representante en el mostrador dijo al usuario que regresara a las 8:30 a.m. para recibir más información”, pero ”Después de más demoras, ofrecieron a cada persona 12 vales de comida para la cena”, dijo a CNN.

Aggarwal agregó que llamó a la aerolínea, que le dijo que podía cambiar su boleto o esperar. Finalmente, la aerolínea la actualizó y dijo que el vuelo había sido cancelado y que no se proporcionaría alojamiento.

“Esto realmente asustó a todos”, dijo. “En ese momento, finalmente nos devolvieron nuestras maletas y no se nos ha devuelto ningún dinero, hasta ahora”.

Lo que dice el ex director ejecutivo de la aerolínea: En conversación con una radio local de Islandia, Skuli Mogensen, dijo que la compañía había colapsado por una serie de factores y que habían estado buscando a partes interesadas en la compra, pero no se resolvió nada. Las negociaciones fueron esta misma mañana. “Una cosa lleva a la otra, cuando una pieza comienza a caer, luego caen todas rápidamente, no fue una cosa en particular lo que lo causó. Los acreedores estaban impacientes por vernos terminar la inversión.

La página web funcionaba bien hasta anoche: John Thomas, de Michigan, EE.UU., debía volar mañana con un amigo del Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne a Ámsterdam y luego tomar un vuelo de Vueling a Milán.

”El servicio al cliente no está disponible y no se sabe si podré recibir un reembolso”, dijo. “El mismo vuelo cuesta 4.000 dólares con Delta”. Él y un amigo planearon unas vacaciones en el norte de Italia y Barcelona, desde mañana, pero no parece que eso vaya a suceder.

“Teniendo en cuenta que estuve en el sitio web de WOW a última hora de la noche anterior y funcionó bien, sin dar ninguna indicación de la posibilidad de un colapso, esta es una señal increíble de la mala gestión y la falta de servicio al cliente básico por parte de WOW”.

** Con información de CNN