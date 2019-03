Acosador de Kendall Jenner es arrestado por agentes de ICE

(NOTICIAS YA).- Agentes del Servicio de Inmigración Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingles), arrestaron a un hombre acusado de entrar sin permiso a la residencia en California y acosar la estrella de modas Kendall Jenner.

De acuerdo al comunicado, los agentes de ICE localizaron y arrestaron a John Ford de 38 años en el estacionamiento de un motel de Albuquerque.

En noviembre, la estrella del reality show “Keeping Up With the Kardashians” Kendall Jenner había presentado órdenes de protección contra Ford, pero él las violó al traspasar su propiedad. En el incidente más reciente, Ford fue encontrado nadando en la piscina de la vivienda de Jenner.

En marzo del 2018, Ford ingresó a los Estados Unidos desde Canadá con una visa B-2 para no inmigrantes que le permitía estar en el país durante 6 meses, lo que significa que se suponía que regresaría a Canadá en octubre.

“Este arresto oportuno podría muy bien haber prevenido un crimen violento”, dijo un portavoz de ICE.

Ford permanece bajo custodia de ICE en El Paso, Texas en espera de una audiencia sobre su caso de inmigración.

