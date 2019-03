Los extraños síntomas que pueden aparecer por los implantes de senos

(NOTICIAS YA).-Médicos consideran que se debería informar mejor sobre los riesgos de los implantes mamarios, según una audiencia de la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA).

Podrían ser panfletos, advertencias enmarcadas en un recuadro negro en etiquetas productos o la prohibición de ciertos implantes.

De acuerdo con información de CNN, la reunión de la FDA incluyó discusiones sobre el vínculo de los implantes con un cáncer raro, linfoma anaplásico de células grandes, así como varios problemas de salud que los pacientes llamaron “la enfermedad de los implantes mamarios.”

Mientras que las mujeres que afirman haberse enfermado por cuenta de los implantes de senos esperan un cambio.

Hay dos tipos de implantes mamarios aprobados para la venta en Estados Unidos. Ambos tienen una cubierta exterior de silicona, pero uno está lleno de solución salina y el otro está lleno de gel de silicona.

Según un artículo publicado este mes en la revista Plastic and Reconstructive Surgery, un vínculo entre los implantes mamarios y enfermedades sistémicas, incluida la enfermedad autoinmune, se ha informado desde la década de 1960.

Cuatro mujeres. Ocho implantes. Síntomas similares.

Nadia Dara Diskavets

Diskavets se puso sus implantes mamarios por razones estéticas en 2010, y los primeros años estuvieron bien, hasta seis años después, cuando comenzó a desarrollar rápidamente síntomas: latidos cardíacos acelerados, falta de aliento, fatiga extrema, niebla cerebral, mareo leve, alergias, insuficiencia ovárica prematura y problemas gastrointestinales.

“Estaba agotada todo el tiempo. Mi cuerpo tenía un dolor constante, especialmente mis caderas, tanto que no podía sentarme por más de 15 minutos. Mi estómago me dolía todo el tiempo. Me volví alérgica a muchas comidas que disfrutaba comer unos meses antes”, dijo.

Ella acudió a médicos, pero ninguno tuvo un diagnóstico.

Luego vio a alguien publicar en Facebook sobre la enfermedad del implante mamario, y la publicación describía varios de sus problemas de salud.

Kate Nunn

Se puso implantes mamarios en 2014 después de una mastectomía por cáncer de mama y más tarde experimentó erupción cutánea, problemas digestivos y náuseas.

En los años siguientes, se formó un tejido cicatricial alrededor del implante, causando una complicación llamada contractura capsular, que los cirujanos dijeron que se debía a la radioterapia que estaba recibiendo para su cáncer.

Sin embargo, esa no fue su única complicación.

Nunn también comenzó a tener erupciones, problemas digestivos y náuseas. “Pensé que estaba desarrollando alergias a los alimentos, porque todo lo que comía me estaba enfermando”, dijo.

Después de escuchar a un amigo sobre la enfermedad relacionada con el implante mamario, a Nunn le quitaron uno de sus implantes en septiembre y el otro este mes.

Su cirugía reveló que su implante se había roto.

Jessica Everett

Una empresaria y militar que está radicada en Houston, se puso sus implantes mamarios hace dos años.

En tres meses, dijo, comenzó a tener inflamación en sus manos, tanto que necesitó cirugía. También experimentó fatiga y algo de pérdida de memoria.

Vio a varios médicos, y “un año después de haber tenido implantes, me diagnosticaron cuatro enfermedades autoinmunes diferentes, sin antecedentes familiares”, dijo Everett.

Luego, mientras navegaba en Facebook, se encontró con una “publicación aleatoria” que describía una enfermedad relacionada con el implante mamario y se dio cuenta de que esa publicación describía sus propios problemas de salud, que incluían 57 síntomas.

Le quitaron los implantes en febrero.

Después de la extracción de sus implantes, “el 99% de mis síntomas desaparecieron por completo en una semana, y en una semana y media, no tomé ningún medicamento”, dijo Everett, quien no asistió a la reunión de la FDA, pero envió sus comentarios.

Valerie Lenie

La administradora en Facebook del Grupo de Demandas de Implantes de Senos con sede en la ciudad de Kansas, recibió sus implantes mamarios por razones estéticas en 2008.

En los años siguientes, desarrolló alergias a alimentos, dolor en las articulaciones, problemas gastrointestinales, culebrilla y contrajo la mononucleosis dos veces.

Le hicieron un examen de resonancia magnética para evaluar sus problemas de salud y reveló que la silicona de su implante se filtró en su cuerpo.

Le extrajeron los implantes en 2017 y dijo que ha estado bien desde entonces.

“Entonces, si una mujer tiene implantes y tiene muchos síntomas extraños o no se siente bien y nadie puede averiguar qué le pasa después de haber ido a varios médicos”.

Continuó: “quiero que la gente considere que quizá sean sus implantes mamarios”.