Niña de 10 años murió luego de una pelea en su salón de clases

(NOTICIAS YA).- El pasado 27 de marzo Raniya Wright, una niña de 10 años, falleció a causa de las heridas ocasionadas durante una pelea que se desató en su salón de clases de la escuela primaria Forest Hills, en Carolina del Sur.

De acuerdo con oficiales escolares, Raniya sufrió de heridas severas luego de que un altercado ocurrió el lunes dentro de la institución. La pequeña fue llevada con la enfermera de la escuela y posteriormente llegaron los paramédicos para llevarla a un hospital cercano; sin embargo Raniya fue aerotransportada después a la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, donde murió el miércoles.

La oficina del alguacil del Condado de Coleton aseguró que los estudiantes involucrados en el conflicto eran del quinto año y describieron la pelea como un “altercado físico”, en el cual no hubieron armas involucradas.

Hasta el momento no se sabe qué fue exactamente lo que le pasó a Raniya, pero un estudiante de la escuela primaria Forest Hills ha sido suspendido, aunque aún no queda claro si estuvo involucrado en la pelea. No se ha hecho ningún arresto y las autoridades no han presentado ningún cargo criminal en conección a la muerte de la niña.

Otro factor que no ha quedado claro es qué fue lo que ocasionó la pelea. Se sabe que los estudiantes estaban en el salón cuando se desató el altercado, pero no se ha establecido qué fue lo que llevó a la confrontación. Los oficiales escolares no han discutido si los estudiantes estaban a mitad de una clase, si ocurrió durante un descanso o siquiera, si todos los alumnos involucrados pertenecían al mismo salón.

El Consejo Escolar del Condado de Colleton realizó sus primeras declaraciones con respecto a la muerte de Raniya, sin embargo la comunidad quedó decepcionada y enfurecida al recibir muy pocos detalles sobre el suceso. “Nuestro Consejo y distrito han recibido múltiples peticiones de información. A causa de la investigación pendiente y de las leyes de privacidad estudiantil, no podemos compartir detalles específicos por el momento”, dijo Tim Mabry, el presidente del Consejo.

Algunos detalles más sobre la muerte de la menor podrían ser revelados luego de la autopsia realizada hoy viernes. Pero cuando los paramédicos llegaron a la escuela, Raniya se encontraba inconsciente en la estación de enfermería, de acuerdo con el reporte sobre el incidente realizado por la oficina del alguacil. La naturaleza y gravedad de sus heridas tampoco han sido detalladas por lo oficiales, ni la razón por la cual fue llevada a una segunda facilidad médica.