Esta moneda de 25 centavos podría valer mucho más que eso

(NOTICIAS YA).- Revisa tus monedas de 25 centavos antes de deshacerte de ellas como si solo valieran eso, porque hay algunas que podrían valer mucho más que unos centavos.

Hace unos años se comenzaron a emitir monedas especiales en honor a cada uno de los 50 estados del país, adultos y niños no dudaron en coleccionar todas creyendo que era una inversión a largo plazo.

Sin embargo, actualmente la colección completa está valorada en alrededor de 12.50 dólares.

Pero un poco más de tiempo en revisar cada moneda podría darte dólares y no centavos, así que pon especial atención en las monedas en honor a Kansas.

En el proceso de fabricación de las monedas pueden registrase errores, y lejos de restarles valor parece que les agrega.

De acuerdo con el portal Woman’s World, un error está presente en algunas monedas de 25 centavos de Kansas emitidas en 2005.

La acumulación de restos y la grasa en la pieza fundida a presión causó que la “T” en la palabra “Trust” apareciera borrada. Así es que, en lugar de decir “In God We Trust”, en las monedas producidas con este mecanismo defectuoso se puede leer “In God We Rust”

Los expertos en el Club de Monedas y Estampillas de Muncie, en Indiana, admiten que este error es realmente una rareza, pero también se apresuran a verificar cualquier afirmación de que esas monedas valen alrededor de $ 100 cada una.

Las modelas con el error tipográfico no llegan a ese valor, pero algunas están siendo vendidas en eBay por precios que van desde los 25 hasta los 75 dólares.

Eso sin duda es mucho más de los 25 centavos que creías que valía, y de los que te puedes deshacer en el parquímetro.

Así que, antes de gastar una moneda de 25 centavos echa un vistazo para ver sus características. Podrías tener en tu bolsillo monedas que valgan decenas, cientos o miles de dólares.