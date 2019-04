Muere hombre en tiroteo, la policía busca a los homicidas

(NOTICIAS YA).- Fue el domingo aproximadamente a las 5:21 de la mañana cuando autoridades atendieron una llamada donde reportaban un tiroteo. Los hechos ocurrieron en estos apartamentos localizados por la cuadra 4300 de la avenida Santa María al llegar a la escena, autoridades encontraron a un hombre de 28 años con un impacto de bala.

Inmediatamente fue trasladado al hospital donde falleció de sus heridas. Al momento, autoridades no han realizado ningún arresto y no han identificado una persona de interés. La identidad de la víctima no se ha dado a conocer ya que autoridades están esperando dar la notificación a los familiares.

Al preguntarle si conocían de un motivo sobre este homicidio. Autoridades dicen que eso está bajo investigación

A este punto es muy preliminar vamos a dar un poco de tiempo a los investigadores que hagan su tarea y a ver si llegamos con una identificación del difunto y también las personas responsables.

Intentamos hablar con vecinos en el área, uno de ellos dijo no estar en casa cuando sucedieron los hechos…los otros dicen no saber lo que paso solo que escucharon varios balazos.