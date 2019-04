Adolescente de 16 y niña de 6 al hospital por tiros de pistola de aire

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de 16 años y una niña de seis están hospitalizadas tras haber sido impactadas por una pistola de aire al entrar en una tienda de Lawrence, informaron las autoridades de Masachusetts este martes.

El pasado sábado a las 6:00 p.m. las dos pequeñas recibieron un impacto de bala por parte de un desconocido. La adolescente de 16 recibió un disparo en el hombro mientras que la niña de seis recibió el impacto en el cuello.

La madre de la adolescente quien no quiso ser identificada, dijo a noticiasya.com que “a ella que fue en el brazo, imagínate que me le den en el ojo, quien me le va a devolver ese ojo o me le dan en la cabeza y me la matan”.

La adolescente dijo en exclusiva a noticiasya.com como único medio en español que “le puse presión a mi hombro porque ya estaba sangrando mucho, entonces le puse presión a la herida y después me di cuenta que había una niña que le dieron un tiro también. Cuando vino la ambulancia y los policías nosotros fuimos para el hospital y fue una experiencia traumática.”

Autoridades del Departamento de Policía de Lawrence dijeron que el hecho está bajo investigación.

