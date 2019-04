Estudiantes crearon un auto de juguete para un niño que no puede caminar

(NOTICIAS YA).-Estudiantes de Minnesota crearon una especie de silla de ruedas modificada para un niño que no puede caminar.

El equipo de robótica de una escuela secundaria local le construyó un auto de juguete.

De acuerdo con información de CNN, Cillian Jackson de 2 años, tiene una condición genética que no le permite caminar pero ahora puede deslizarse con estilo gracias a estos jóvenes emprendedores.

Todo comenzó cuando el fisioterapeuta de Cillian les contó a sus padres acerca de un programa llamado Go Baby Go, que ofrece autos de juguete modificados para niños con movilidad limitada.

Pero no había un programa de Go Baby Go cerca de la casa de la familia Jackson en Farmington y las sillas de ruedas motorizadas pueden costar más de $ 1,000.

Así que los padres se dirigieron al equipo de robótica de Farmington High School.

Usando planos y modelos de Go Baby Go, se pusieron a trabajar, modificando un auto de juguete Power Wheels para que se ajustara a Cillian y le diera más libertad en sus movimientos.

Los padres de Cillian proporcionaron el carro de juguete y los estudiantes lo rediseñaron personalizando el asiento para Cillian, dijo el entrenador de robótica Spencer Elvebak.

“Los estudiantes hicieron la programación, hicieron todo el cableado, hicieron todo el trabajo”, dijo Elvebak.

“Decidí involucrarme con el proyecto porque … quería ayudar a alguien, y al final me sentí muy bien”, dijo Alex Treakle, el estudiante de primer año de Farmington High que trabajó en el cableado principal del auto.

Cuando vio a Cillian probar el auto modificado por primera vez, Treakle dijo: “La alegría en su rostro realmente me hizo todo el año”.

Los estudiantes de robótica se reunieron con Cillian la semana pasada después de presentarle su auto en diciembre.

Su vehículo ha sido un éxito rotundo.

Y los padres, Tyler y Krissy Jackson, dijeron que ahora Cillian tiene más control sobre a dónde va.

Además este auto le permitirá practicar mientras su seguro califica para una silla de ruedas motorizada con la que deberá asistir a la escuela, agregaron los Jackson.