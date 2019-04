Papa Francisco revela si Messi es Dios

(NOTICIAS YA).- El Papa Francisco hizo una mueca traviesa y cómica al responder que es un sacrilegio comparar a Lionel Messi con Dios, ya que para muchos es sobrenatural el talento del astro argentino y paisano del pontífice. El periodista español Jordi Evole logró una entrevista relajada y profunda con el líder de la iglesia católica y sus respuestas fueron alegres e interesantes.

“Usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que “Messi es Dios”?”, preguntó Jordi.

El Papa Francisco se tomó un segundo en pensar la respuesta, una mueca le hizo revelar sus pasiones por el deporte, la casaca rayada de Argentina y su cercanía por el fútbol que ha llenado de gloria a su país natal.

“En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿vos lo crees?, cuestionó el Papa a Jordi que contestó afirmativamente y el pontífice replicó “yo no, la gente dice Dios como decir “yo te adoro”, pero adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente “este es un Dios con la pelota en la cancha”, son modos populares de expresarse”, dijo.

“Claro que da gusto como juega, pero no es Dios”, dijo el Papa en la respuesta a la última pregunta de Jordi.

El Papa habló de la comunidad LGBT, de los migrantes, del aborto y reflexionó sobre la sociedad y la dinámica en el Vaticano. La entrevista completa se puede ver en La Sexta.