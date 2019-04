VIDEO: Mujer es atacada por empleada de gasolinera por hablar español

(NOTICIAS YA).- Una mujer de California fue víctima de un ataque racial por parte de la empleada de una estación de gasolina por hablar español con otra empleada del lugar.

Grecya Moran, residente de San José, llegó a una estación de servicio Shell en Bernal Road para llenar el tanque de gasolina, pero salió de ahí con mucho más que eso.

La mujer asegura que cuando entró a la tienda de la estación fue recibida con un saludo en español por parte de una empleada y ella respondió en el mismo idioma, sin imaginar que segundos después sería interrumpida por una segunda trabajadora que le exigió a ambas hablar en inglés.

“Incluso me acerqué a ella y me disculpé”, dijo Moran a ABC 13. “Dije: ‘Disculpe, lo siento. Lo único que decía era que me saludaba en español. Cómo va mi día’. Y ella dijo: ‘No me importa, hablas en inglés porque esto es Estados Unidos”.

Tras el intercambio de palabras, Moran asegura que la mujer, que dijo tener 60 años, se volvió más hostil, diciendo incluso que Donald Trump debía apurarse con la construcción del muro.

“Ahí fue cuando estaba como, ¡oh Dios mío!, está hablando en serio”, dijo Moran y recordó que fue entonces cuando decidió sacar su teléfono móvil y grabar el episodio.

Impactada con lo que estaba viviendo, Moran hizo un esfuerzo por sostener el teléfono para grabar con una mano y de la otra seguir sosteniendo a su bebé de 18 meses.

En el video, la mujer intenta explicarle a la empleada que ella puede hablar español e increíblemente recibe como respuesta una petición para comprobar si es ciudadana estadounidense.

“Puedes hacer lo que quieras porque no eres un ciudadano estadounidense de los Estados Unidos”, dijo la empleada. Moran respondió diciendo que ella había nacido y se había criado ahí, pero que no tenía por qué comprobárselo a ella.

En medio de la acalorada discusión, la mujer se enfrasca en pedirle que le demuestre que es una ciudadana estadounidense.

“Nací aquí, crecí aquí, y nunca pensé que en un millón de años iba a suceder esto”, dijo Moran al mismo medio local. “Escucho historias, veo videos, pero nunca pensé que me iba a pasar”, lamentó.

De acuerdo con ABC7 News, el gerente de la estación informó que la empleada fue despedida tras la confrontación con su cliente. El hombre detalló que la mujer estuvo empleada entre dos o tres meses antes del incidente, que ya se ha hecho viral.

Además de la denuncia en redes sociales, Moran se contactó con la Policía de San José. Las autoridades dijeron que están iniciando la investigación del caso y que la víctima lo reportó como un posible crimen de odio.