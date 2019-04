VIDEO: Niño de 13 años le regala un auto a su mamá

(NOTICIAS YA).- La familia Preston ha estado pasando por momentos difíciles, pero el “hombre de la casa” hizo un increíble regalo a su madre que ha capturado la atención de las redes sociales.

De acuerdo con KOLO, el pequeño William Preston decidió mejorar la situación en la que viven él y su familia, y con su trabajo e ingenio le obsequió un auto a la mujer que lo trajo al mundo.

Krystal Preston es una madre soltera que vive con sus tres hijos e igual número de perros en Fernley, Nevada. Últimamente ha batallado para sacarlos adelante, y la situación empeora al no tener un vehículo.

William, de 13 años, gana algo de dinero extra realizando trabajos de jardinería y domésticos para las personas en su comunidad. El hecho de ser el varón de mayor edad en la familia lo ha inspirado a proveer para ellos.

“He visto videos en YouTube de gente que sorprende a su mamá regalándole un carro. Quise hacer eso”, expresó William, quien se topó con el anuncio de un Chevrolet Metro de 1999 a la venta en Facebook.

“Estaba muy barato así que le pregunté si podía intercambiarlo o ganármelo. Inicialmente dijo que no pero después de pensarlo, me dijo que sí”, añadió.

Tras concretar el trato, William le dio la buena noticia a su madre, quien no le creyó. El muchacho le pidió a Krystal que saliera de la casa, donde estaba la dueña original del auto. Ella los trasladó hacia su vivienda, donde estaba estacionado su regalo.

Krystal recibió las llaves y los documentos de su nuevo vehículo y, aunque requiere algunas mejoras, para ella su auto es perfecto.

“Estoy orgullosa como madre pero yo debería poder cuidar de mi familia. Yo tendría que hacer esto, no al revés”, expresó la mujer, quien compartió la historia en sus redes sociales, tras lo cual se ha vuelto en un fenómeno viral.

William, por su parte, asegura que no lo hizo con el afán de obtener atención, y realmente solo quería dar un lindo obsequio a su madre.

“¿Qué clase de niño de 13 años le compra un carro a su madre? No conozco a nadie más (que lo haya hecho). No puedo siquiera expresarlo, no hay palabras para expresar mi gratitud y cuán orgullosa estoy”, finalizó Krystal Preston.

Hay posibilidad de ayudar a la familia si así lo deseas. Los Preston abrieron una campaña en la plataforma GoFundMe, a la cual se puede donar en el siguiente enlace: gofundme.com/jpp6b-the-preston-family.

Asimismo, aquellos que prefieran enviar regalos físicos pueden hacerlo directamente a la oficina postal de Fernley, dirigidos a William y/o Krystal Preston.