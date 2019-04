VIDEO: ¿Qué es el autismo?, en palabras de niño que “nunca iba a hablar”

(NOTICIAS YA).- Oscarito tiene 11 años y le gusta tener amigos, pero le cuesta trabajo, relata mientras habla de su condición de autismo en un video que él mismo pidió grabar para explicar las cosas que más le gustan y las que lo disgustan, como el ruido, aunque él ha aprendido a solucionar esos inconvenientes de la vida diaria.

“Soy normal, como tú”, señala Oscarito.

Su mamá, Cynthia Venegas, recuerda cuando él tenía 3 años y fue diagnosticado con autismo. El pronóstico era severo, entre otras cosas, Oscar “nunca iba a hablar”, pero ella no se quedó cruzada de brazos, una vez que aceptó la situación, buscó información, terapias, y pronto descubrió varios talentos de su hijo, como pintar. Empezó con dibujos en la sábana de su cama y luego lo vio hacer cuadros a todo color.

“Yo no puedo explicar lo que para mi significa tener una persona tan buena en mi vida, quien me ha enseñado lecciones a base de bondad, generosidad y franqueza. Soy la más orgullosa del mundo y sé que este enano me va a seguir sorprendiendo cada día más“, publicó una de sus hermanas en redes sociales.

Oscarito aclara que se dice persona CON autismo, y no persona autista.

¡A los 7 años llegaron las palabras!

Oscarito comenzó a hablar en inglés a los 7 años. Él vive con su familia en Texas y su mamá y hermanas lo han ayudado a aprender español. Ahora habla los dos idiomas y “cada día se esfuerza en hablar mejor español”, dice orgullosa su mamá, quien también es la persona favorita de Oscarito.

Aprendió a leer y a escribir desde sus cartas a Santa Claus, hasta las tareas de la escuela. Ha destacado en concursos nacionales, su materia favorita es Geografía y conoce las capitales de los países. Además toma clases de Karate.

Oscarito planea estudiar diseño de videojuegos en una universidad de Nueva York, su ciudad favorita.

La familia comparte estos logros y sueños para que todos nos informemos, especialmente los papás que acaban de recibir un diagnóstico y que aún lo niegan, vean este ejemplo, tengan esperanza y ayuden a sus pequeños a recibir terapias y a tratarlos mejor.

Momento difícil: cuando el amor se enfrenta al desconocimiento sobre el autismo

La familia Venegas sabe que no basta con todo el amor y el esfuerzo diario en casa, hay que prepararse para la convivencia en la sociedad, que muchas veces puede llegar a ser cruel y dificultar aún más la integración de un niño con autismo.

“Me gusta tener amigos, pero me cuesta trabajo”, es una de las cosas que Oscarito admite en su video y su mamá no puede olvidar la ocasión en que por su afán de agradar a otros y hacerlos reír, porque así se sentía incluído, los niños del autobús escolar le jugaron bromas poco agradables, que incluso lo llevaron a la dirección de la escuela, a donde ella tuvo que ir para aclarar la situación y con el corazón roto, explicar a un pequeño que solo sabe confiar, que no todas las personas tienen buenas intenciones como él. Ese episodio quedó como una lección y aunque al principio lo hizo llorar, lo superó y continuó con su sonrisa alegre que ilumina a quien lo conoce.

Oscarito tiene dos hermanas y ellas también relatan cómo este pequeño ha traído lecciones de amor a sus vidas y cómo quisieran que la sociedad se informara y fuera más incluyente. “Yo sé que para él muchas cosas son ‘normales’, pero cuando me dice que a su hora de lonche come solo y que casi no tiene amigos, se me parte el corazón.” Sin embargo saben que quien lo conoce, se enamora de inmediato porque Oscarito está listo para contagiar su buen ánimo y gran sonrisa y tiene mucho qué contar.

El consejo y la solicitud

“Concienticen a sus hijos a acercarse a sus compañeros que parezcan un poco más introvertidos, que no tengan miedo de invitarlos o regalarles una sonrisa, no saben lo que para ellos eso puede significar”, publicó su hermana en redes sociales.

Su mamá relató a NoticiasYa que con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, Oscarito le contó lo que para él es el autismo y después le pidió que lo grabara en un video y lo subiera a YouTube para que todos sepan que no es una enfermedad, que él y las personas con autismo son tan normales como tú: les gusta la pizza, comen frijoles, les gusta hacer amigos, tienen personajes y personas favoritas y el mensaje más importante es: “Autismo es Amor” y él tiene mucho para compartir todos los días, pero por favor, no hagas mucho ruido, aunque él está preparado para enfrentarlo con sus audífonos.

“Caminemos juntos, rompamos juntos las barreras por el autismo, conquistamos el mundo, luchemos por la aceptación, sus derechos y sobre todo la inclusión social y educativa“, es el mensaje de Cynthia Venegas, quien seguirá luchando porque Oscar se atreva a soñar y cumpla sus sueños.

