81 niños enfermos de ‘flu’ en una secundaria de Massachusetts

(NOTICIAS YA).- Un brote de influenza se registró en la Escuela Secundaria Gardner de Massachusetts donde 81 niños se reportaron enfermos el lunes, informaron las autoridades escolares.

Para el martes la secundaria tenía aún 64 alumnos sin presentarse a sus clases y cinco pequeños más mostraban síntomas de influenza.

LEE: Niña de 14 años es la primera en morir por influenza en San Diego

Boston 10 publicó el testimonio de Sara Hopkins quien a sus 12 años está en casa luego de haber estado en la sala de emergencias con temperatura de 105 grados.

La secundaria realizó el pasado fin de semana un evento de producción musical que duró alrededor de 12 horas por lo que eso pudo haber provocado que el brote de dicha enfermedad.

Lois Herbert, quien se ofreció como voluntario en el musical, dijo al Boston 10 que “la noche del viernes un integrante principal de la banda estuvo en el hospital debido a influenza”.

LEE: Reportan segundo caso de muerte de niño por influenza en Colorado

La escuela no ha cancelado sus actividades, de hecho continuó con un viaje que tenían el martes a New Hampshire, sin embargo muchos de los niños no asistieron al paseo debido a su salud quebrantada.

Muertes por influenza en el estado

El Departamento de Salud Pública confirmó la cuarta muerte pediátrica relacionada a la influenza de Massachusetts. No se dio a conocer la identidad de la víctima pero sí se confirmó que vivía en el condado Middlesex.

Video relacionado