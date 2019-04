Un hombre accidentalmente ganó la lotería 2 veces el mismo día

(NOTICIAS YA).- En un golpe de suerte muy poco probable, un hombre australiano ganó el equivalente a $33.15 millones (46.6 millones australianos) en la lotería, luego de accidentalmente haber comprado dos boletos con los mismos números.

El nombre del ganador originario de Melbourne no ha sido revelado, pero de acuerdo con una declaración de Oz Lotto, él había estado jugando con los mismo números durante 30 años. El premio llegó como una gran sorpresa para el afortunado hombre, quien recibió las noticias luego de un largo día de trabajo.

De acuerdo con oficiales de la lotería el hombre dijo que él pensó que estaba comprando uno de los boletos para el sorteo de la siguiente semana, pero que después descubrió que accidentalmente había comprado ambos boletos para el sorteo del martes 26 de marzo.

El resultado fue una recompensa de $33.15 millones, de un premio mayor con un total de $50 millones (70 millones australianos). El dinero fue dividido entre 3 boletos ganadores, uno perteneciente a otro hombre no identificado de Tasmania, y dos del hombre australiano.

Pero no todos los jugadores de lotería australianos están corriendo con mucha suerte. Otro hombre, a quien en documentos legales se refieren como Mr. G, aseguró que en octubre de 2017 entró al sorteo Mega Millions de Estados Unidos con los números ganadores justo antes de que se acabara el tiempo para ingresarlos, lo cual le hubiera ganado $50 millones.

Sin embargo, debido a un error de conversión de husos horarios en el sitio de internet, el hombre ingresó su apuesta después de que los números ganadores habían sido seleccionados. El pasado jueves 21 de marzo, una corte australiana determinó que Mr. G no sería acreedor a ninguna parte de sus potenciales ganancias, pues los términos y condiciones establecen que los ingresos no serán aceptados luego del sorteo; independientemente de si se muestra una hora límite equivocada en el sitio. Su boleto fue transferido al siguiente día y no ganó.

