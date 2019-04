Madre de Kevin Fret entrega evidencia de mensajes entre su hijo y Ozuna

(NOTICIAS YA).- La madre del cantante de trap Kevin Fret le entregó a Fiscalía en Puerto Rico unos mensajes de texto entre su hijo y Ozuna.

Hilda Rodríguez, progenitora de Fret, dijo que los mensajes evidencian que su hijo nunca extorsionó al intérprete de música urbana y afirmó que sí mantenían una relación amorosa.

La mujer habló en el programa radial Conexión Samantha Love y dijo que su hijo sí tenía el video de Ozuna y que lo que le pedía era que lo ayudara para cantar ya que ese era su sueño.

De acuerdo con la mujer, Ozuna le dijoa Fret que le iba a dar dinero para que le entregara el link del video para borrarlo. Agregó que Fret no era el único que tenía el video porque eso ya estaba público, reportó Primera Hora.

En la entrevista le preguntaron sobre la relación entre su hijo y Ozuna.

“Tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami en el hotel donde él (Ozuna) lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares. Ahí tuvieron su primera intimidad que le quede claro que todo lo que mi hijo hacia me lo decía a mi, que eso quede claro que mi hijo a mi no me va a mentir porque así como me decía las cosas buenas me decía lo malo: ‘mami hice esto lo siento mucho mami’, y yo le dije a el ‘ten cuidado’”, explicó Rodríguez.

“Pero que le quede claro que sí tuvieron intimidad y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias que ella no tiene la culpa, claro que no”, añadió.

En relación a la muerte de Fret, su madre dijo que Ozuna y su representante Vicentre Saavedra tuvieron que ver con el asesinato de su hijo. “Clara yo estoy que sí yo sé, que fue él (Ozuna) quien mandó a mandar a mi hijo con Vicente Saaverra. Que eso lo sabe él muy bien en su conciencia”.

Además dijo que su hijo le había comentado todo al cantante Arcángel y que éste no le iba a decir nada a nadie, pero no fue así. Luego Ozuna llamó a pelearle a Fret por contarle a Arcángel.

