Misterioso brote de E. coli enfermó a 72 personas en 5 estados

(NOTICIAS YA).-Un misterioso brote de E. coli ha generado alarmas y preguntas por los más de 70 enfermos que se han reportado, informaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con información de CNN, hasta este jueves, 72 personas en cinco estados se han enfermado en cinco estados, pero la causa de infección sigue siendo desconocida.

Ocho personas involucradas en el misterioso brote han sido hospitalizadas, pero no se han reportado muertes.

La gente comenzó a enfermarse el 2 de marzo y los pacientes tienen edades comprendidas entre 1 y 74 años. De acuerdo con los CDC, los estados que reportan pacientes enfermos son: Georgia (8 pacientes), Kentucky (36), Ohio (5), Tennessee (21) y Virginia (2).

Las enfermedades relacionadas con este brote aún pueden ser reportadas, dijeron los CDC.

El CDC, los departamentos de salud estatales, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura (FSIS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) están investigando el brote.

No es necesario evitar ningún alimento en particular, dijeron los CDC, y las tiendas de comestibles, los minoristas y los restaurantes no necesitan evitar servir o vender ningún alimento en particular.

Las autoridades de salud no han identificado un alimento, una tienda de comestibles o una cadena de restaurantes como la fuente de estas infecciones.

E. coli es una familia diversa de bacterias que se pueden encontrar en el medio ambiente, en los alimentos y en los intestinos de personas y animales. Los síntomas de esta infección bacteriana, que generalmente comienzan unos tres o cuatro días después de consumir la bacteria, pueden incluir diarrea acuosa o sanguinolenta, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos.

Para evitar infectarse con una cepa dañina, los CDC recomiendan:

Usar una higiene adecuada.

Cocinar la carne a temperaturas adecuadas.

Evitar la leche cruda, productos lácteos no pasteurizados y jugos.

Tratar de no tragar agua de las piscinas al nadar.

Cualquier persona preocupada por tener una infección por E. coli debe comunicarse con su médico. Es importante anotar todo lo que comió durante la semana antes de desarrollar síntomas, recomiendan autoridades de salud.