Lanzarán el primer sencillo póstumo de Avicii la próxima semana

(NOTICIAS YA).- El primer sencillo póstumo del popular DJ sueco, Avicii, será lanzado la próxima semana y se espera que un álbum completo esté disponible en junio de este año.

Colaboradores del fallecido artista aseguraron el viernes que Avicii estaba cerca de terminar su nuevo álbum, antes de su muerte el 20 de abril de 2018, en Muscat, Omán. Desde entonces, sus coescritores continuaron el trabajo que el artista estaba a punto de acabar y la nueva canción “SOS”, llegará el próximo 10 de abril. Además un álbum bajo el título de “TIM”, será lanzado el 6 de junio de este año.

El equipo de Avicii mencionó que desde su muerte, su familia decidió que no mantendrían su nueva música en secreto, pues prefieren que ésta sea compartida con sus miles de fans alrededor del mundo. “Estaba intentando producir a través de los ojos y oídos de alguien más… alguien que no está aquí”, dijo el productor musical Carl Falk, que en los últimos 6 meses ha estado trabajando en el álbum póstumo del DJ. “Fue muy difícil no (criticarme a mi mismo) todo el tiempo. ¿A él le hubiera gustado esto? ¿Qué hubiera hecho él?”, agregó Falk para el New York Times.

Avicii, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, alcanzó fama internacional, interpretando ante sus fanáticos alrededor del mundo en conciertos agotados y convirtiéndose en un éxito masivo en la radio estadounidense, con la canción “Wake Me Up”. Sin embargo, en 2016 el intérprete anunció que se retiraría de los escenarios, sin embargo continuaría produciendo canciones y álbumes.

Los colaboradores encargados del álbum póstumo, aseguraron que “TIM” no será una colección póstuma de sobras musicales. Éste se concentrará en canciones en las que Avicii había avanzado bastante, durante los últimos 3 meses de su vida; y de acuerdo a sus amigos, estas son piezas que el artista estaba esperando lanzar. “Este era un Tim diferente… un Tim que quería decir algo”, aseguró Falk.

De acuerdo con los productores, la mayoría de las canciones estaba de un 75 a 80% terminadas al momento de la muerte de Avicii. Para completar el resto, se basaron en las notas detalladas que el artista dejó en su teléfono y computadora; algunas de las cuales fueron escritas en sus últimos días. Christopher Thordson, de la agencia de representación del DJ, fue el encargado de reunir estas notas y aseguró que Bergling hizo anotaciones precisas sobre su música.

Las ganancias del próximo álbum de Avicii serán destinadas a la Fundación Tim Bergling, la cual busca apoyar a las personas y organizaciones en el campo de la prevención de suicidios y enfermedades mentales.