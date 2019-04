Enfermeras pagan fianza de padre arrestado al llevar a hija al hospital

(NOTICIAS YA).- Un grupo de enfermeras de Illinois pagó la fianza de un hombre que fue arrestado por exceder el límite de velocidad tras llevar a su hija de 1 año al hospital.

Darius Hinkle cometió varias infracciones de tránsito en su carrera por llegar a la sala de emergencias de un hospital y fue arrestado en cuanto llegó, pero logró salvar la vida de su hija.

“Lo primero en mi mente fue ‘llevarla al hospital’”, dijo Hinkle a Fox 2. “Esa es mi hija. No voy a dejar que nada le pase”.

El padre vio su mundo detenerse cuando notó que su hija se estaba ahogando con una moneda de un centavo la noche del pasado jueves.

VIDEO: Padre mató a golpes a su hija autista por no hacer la tarea

Hinkle reconoce que conducía a 100 millas por hora y que vio las luces y escuchó las sirenas detrás de él, pero su única meta era llegar al hospital.

Finalmente, cuando llegó para dejar a su esposa e hija, se vio rodeado de policías.

“Nos dijeron que saliéramos y que levantáramos las manos. Y yo salí, levanté las manos y grité y le dije a la policía que mi bebé se estaba atragantando. Y les dije varias veces que se estaba atragantando, pero estaban preocupados por el hecho de que estábamos acelerando”, dijo Donecia Pittman, madre de la niña.

LEE: Mexicana perdió a hijo en trágico accidente, ahora aconseja a padres

Sin importar las explicaciones o el motivo de la emergencia, Hinkle fue arrestado y llevado a la cárcel. Además de conducir a exceso de velocidad, el hombre reconoció que no cuenta con una licencia de conducir valida.

Cuando Donecia fue a la cárcel reconoció a una mujer que estaba ahí para liberar a su esposo.

“Alguien estaba allí arriba y dijo: ‘Estoy aquí para liberar a Darius Hinkle’. Me parecía que no sabía quién era. Y cuando miré por la puerta para ver quién hablaba, ella me dijo: ‘Soy la enfermera del hospital de Touchette’”, dijo Pittman.

LEE: Padres aseguran que un fantasma atacó a su hija y muestran el video

Más tarde, el hospital confirmó que un grupo de enfermeras se organizó para pagar la fianza del hombre.

“Simplemente, quiero decir, no puedo agradecerles lo suficiente”, dijo Hinkle al mismo medio local.