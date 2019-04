Sospechoso de incendio premeditado es buscado en Nevada

(NOTICIAS YA).-El mariscal de bomberos en Nevada necesita de tu ayuda para identificar y localizar a un sospechoso de incendio intencionado en la ciudad de Fernley en Nevada.

El 12 de marzo de 2019 alrededor de la 1:30 a.m. una cámara de seguridad captó a un individuo entrando a una propiedad por la cerca del lugar y unos minutos después el video mostraba humo saliendo del lugar mientras que el hombre caminaba alrededor de esta cerca de las 2:20 a.m., huyendo de la escena.

El sospechoso tiene aproximadamente 20 años, tiene un tatuaje en el lado derecho de su cuello y un tatuaje de estrella en el lado derecho de su torso. Este hombre es buscado por iniciar un incendio intencionado, daño a una propiedad y por entrar de manera ilegal a una propiedad, entre otros.

Si tienes información que ayude a localizar o identificar a este sospechoso, comunícate con la línea de información para incendios intencionales al 1-844-682-7766. Esta línea está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana para denuncias anónimas sobre incendios intencionados o los autores de estos.

Cabe recodar que esta no es una línea de emergencia. Para otro tipo de denuncias que no tengan que ver con incendios no olvides llamar a la línea 911.

