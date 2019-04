Bank of America aumenta salario mínimo y espera llegar a $20 en 2020

(NOTICIAS YA).- Bank of America anunció este martes que aumentar su salario mínimo comenzando en mayo de este año, en un esfuerzo por llegar a un mínimo de $20 por hora a sus en el 2020.

Según Bank of America, el aumento afectara a decenas de miles de los 205,000 empleados del banco en sus 4,300 ubicaciones de los Estados Unidos.

“Si consigues un trabajo en Bank of America, ganaras $41,000 por año… con el éxito que tiene nuestra empresa, tenemos que compartirlo con nuestros compañeros de equipo”, dijo el presidente general, Brian Moynihan.

La compañía actualmente paga $15 por hora para comenzar. A partir del 1 de mayo, el salario mínimo aumentara a $17, y continuara incrementado durante los próximos dos años hasta llegar a $20 por hora.

El banco también ha congelado los aumentos de los costos de atención médica para los empleados con salarios más bajos.

El esfuerzo de Bank of America hace hincapié al movimiento más grande en las corporaciones del país y a nivel estatal para aumentar los salarios de los trabajadores de ingresos más bajos.

Según un informe de The Committee for Better Banks en el 2013, alrededor de un tercio de los cajeros bancarios recibían algún tipo de asistencia pública, desde Medicaid hasta cupones de alimentos.

Después que se publicara este informe, varios bancos aumentaron los salarios de los cajeros y otros empleados.

En el 2017, Bank of America aumentó su salario mínimo de $13.50 por hora a $15.

Muchos bancos en todo el país han anunciado aumentos en su salario mínimo desde el año pasado como una forma de invertir parte de los ahorros fiscales esperados de la nueva ley tributaria, según un recuento mantenido por la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos.

Bank of America es el segundo mayor prestamista de Estados Unidos por activos, después de J.P. Morgan.

