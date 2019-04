Tirador de Parkland desea tener tres hijos, todos con nombres de armas

(NOTICIAS YA).- El tirador de Parkland pasa su tiempo escribiendo cartas a una mujer que vive en Reino Unido, en ellas le cuenta episodios de su vida, el deseo de casarse y tener hijos, que llevaran nombres de armas.

Nikolas Cruz desea procrear a tres hijos. No le importa realmente si son niños o niñas, pero sí el nombre que lleven.

Fue el otoño pasado cuando el asesino confeso, que está a la espera de su sentencia, escribió una serie de cartas, casi a diario, a una mujer de la que dice estar enamorado.

De acuerdo con CBS, la Oficina del Fiscal del Estado de Broward reveló el contenido de las cartas, que fueron tomadas de la celda de Cruz tras un incidente con su agente de detención.

El mismo medio detalla que en las cartas se pueden apreciar dibujos infantiles, un lenguaje simple y faltas de ortografía. Además, en ocasiones divaga con los temas.

Por medio de sus cartas, el adolescente se esfuerza por impresionar a la mujer contándole historias de su vida; como la ocasión en que un amigo le disparó en el estómago o sobre las travesuras que cometió en la escuela desde pequeño.

“Una parte de mí desea terminar. Terminar con la pena de muerte. Dejar que alguien me inyecte el último sueño es lo que quiero pero no estoy seguro de mí mismo, así que simplemente dejando que la gente me salve de mí, salvándome de algo de lo que nunca podré regresar”, así habla el joven sobre la pena de muerte que podría enfrentar.

Cruz nunca habla de la violencia y la muerte que infligió a la comunidad estudiantil de Parkland en febrero de 2018.

De lo que sí habla es de sus deseos de ser padre y le pide a la mujer que acepte ser su esposa. Incluso, le pregunta si quiere tener hijos con él y le menciona los nombres que cada uno llevará.

“¿Quieres hijos? Realmente quiero niños. Quiero 3 niños y niñas, quizás más jajaja. Los nombres de los niños serán Kalashnikov, Markov, Remington”, dice en una de sus cartas.

Esas son marcas y modelos de armas, aunque parece que se refería a Makarov, no a Markov, según detalla CBS News.

Los abogados de Nikolas Cruz han dicho que se declarará culpable de los cargos a cambio de una sentencia de por vida en prisión. Sim embargo, los fiscales han destacado que están buscando la pena de muerte en su contra.

