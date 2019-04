VIDEO: Capturan a hombre que planeaba atentado inspirado en ISIS

(NOTICIAS YA).- Un hombre que se inspiró por ISIS o el Estado Islámico fue capturado por las autoridades luego de que robó un camión U-Haul con la intención de atropellar peatones en el National Harbor, sitio turístico en Washington, D.C.

Rondell Henry, de 28 años, residente de Germantown, fue detenido el pasado 27 de marzo, según la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Maryland.

Autoridades del Departamento de Policía de Montgomery dieron a conocer más del caso ya que el detenido vivía en el condado.

Reporte Policial de la investigación

Henry es ingeniero informático y de acuerdo al reporte, primero condujo hasta el aeropuerto de Dulles en Virginia, pero no había mucha gente ya que estaba en horas de la madrugada, por lo que salió directo al National Harbor pero se acostó a dormir en un barco momentos en que fue detenido.

Se presume que llegó al centro turístico a las 10:00 a.m. del 27 de marzo.

Los fiscales del caso dijeron que Henry deseaba imitar el ataque del Día de la Bastilla 2016 en Niza, Francia, lugar donde un camión mató a más de 80 personas, publicó The New York Times.

“Simplemente iba a seguir manejando y manejando, no había un plan de escape porque no pensaba sobrevivir, no iba a parar”, dijeron los fiscales al New York Times.

¿Qué se sabe sobre el detenido?

El detenido trabajaba trabajó en Hughes Network Systems como contratista independiente pero la empresa no dio detalles al respecto. Antes de su captura, el Departamento de Policía de Montgomery dijo mediante un comunicado de prensa que Henry había desaparecido.

El documento decía Rondell Henry, de 28 años, residente de Honey Crisp Lane en Germantown, fue visto por última vez por sus compañeros de trabajo aproximadamente el mediodía del martes 26 de marzo cuando dejó su lugar de trabajo en Germantown.

La familia no ha podido ponerse en contacto con él desde entonces, Henry mide aproximadamente 6 pies de altura y pesa 140 libras, aclaraban que la policía y sus familiares estaban preocupados por el bienestar emocional de él.

De acuerdo a los abogados defensores Henry se declarará inocente este martes a las 12:45p.m. cuando se presente ante la corte de Greenbelt en Maryland.