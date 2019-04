VIDEO: Mexicana de Tampa pide ayuda para encontrar a hermano perdido

(NOTICIAS YA).- Una mujer mexicana de Tampa Bay, intenta localizar a su hermano, quien desapareció en Orlando hace más de un semana. Ella afirna, que las autoridades no lo prestan atención a su caso, ya que ella es indocumentada.

El hombre desaparecido se trata de José Luis Espinoza de 58 años, quien sufre de presión alta, ataques epilépticos y demencia.

LEE: Joven mexicano murió tras ser atropellado por un tren en Tampa Bay

Según su hermana, Ana Espinoza, el pasado viernes 29 de marzo, lo llevó al terminal de autobuses en Orlando para que buscara su equipaje, pero ella esperó afuera por temor a la presencia de la policía migratoria.

“Si yo hubiera entrado con él, yo creo que él no se hubiera perdido, no pensé que él se fuera a perder en una terminal y el miedo de yo entrar con él, y me siento culpable”, dijo Ana Noticias Ya.

Ana puso la denuncia por la desaparición de su hermano en la sede de la Policía de Orlando, pero afirma sentirse discriminada por la poca atención que le han brindado.

“Todos me dicen que por qué no han puesto una ‘Alerta Silver’, que es una persona que realmente necesita ayuda, que alguien lo encuentre, que alguien se pueda comunicar con uno, pero no, no pusieron eso”, dijo Ana, entre lágrimas a Noticias Ya.

VIDEO: Mexicano de Tampa fue acusado de DUI por dormir en su auto

Ella también lamenta que la única foto que tomó a su hermano el día que desapareció, le quedó borrosa. afirma que él es ciudadano americano, pero teme que la policía no le cree.

“Me dijeron: ‘¿el está ilegal?’ y yo les dije no, y les digo, ‘es ciudadano americano”, agregó Ana.

Ana le pide a cualquier persona que pueda ayudarla a localizar a su hermano, se comuinique con ella al número: 813-298-8757

David Pérez Hansen tiene el reporte completo: