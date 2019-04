Dueño de un 7-Eleven decidió alimentar a joven que encontró robando

(NOTICIAS YA).- El dueño de un tienda 7-Eleven estaba trabajando en la oficina al fondo de la tienda, cuando una empleada lo alertó de un potencial ladrón. Pero su respuesta ante esta situación fue distinta a la que muchos otros normalmente hubieran tomado.

A través de las cámaras de seguridad, Jitendra Singh vio cómo un adolescente metía a sus bolsas artículos como chicles y dulces. Cuando el hombre fue al área principal de la tienda, el ladrón se encontraba en el mostrador pagando algunos artículos.

En ese momento Singh le pidió al joven que sacara lo que tenía en los bolsillos y éste sacó uno de los artículos robados. Sin embargo, Singh sabía que eran más cosas, por lo que le dijo al adolescente que si no vaciaba el resto de sus bolsillos, tendría que hablarle a la policía.

Al preguntarle por qué estaba robando la mercancía, el adolescente dijo que era porque él y su hermano más chico tenían hambre. A este punto un empleado de la tienda ya había comenzado a llamar a la policía, cuando Singh le pidió que colgara el teléfono. “Dije, ‘Bueno, eso no es comida. Estás robando chicles y dulces. Eso es algo para botanear”, aseguró el hombre a CNN, agregando que le dijo al joven que si tenía hambre, le pidiera y él le daría comida.

Sigh, quien durante 5 años ha sido dueño de un 7-Eleven ubicado en Toledo, Ohio; dijo que su tienda ofrece alitas de pollo, pizza, taquitos, nachos y sándwiches; los cuales serían una mejor comida. Así que el hombre decidió no reportar al joven a la policía y optó por ofrecerle algo más sustancioso.

“Cuando dijo ‘Tengo hambre y por eso estoy robando’ dije ok, tiene un problema genuino. No es un ladrón que está robando cosas y vendiéndolas”, dijo Singh y aseguró que no quería que la vida del chico fuera arruinada por intentar alimentarse a sí mismo y su familia.

Un cliente que presenció el incidente publicó sobre su experiencia en Facebook, en donde alcanzó más de 1,600 compartidas y 3,700 likes. Con respecto a la atención que el caso estaba recibiendo Singh dijo que nunca hubiera esperado que su buena acción tendría impacto en tantas personas. “Los clientes están regresando y diciendo, ‘Eres un buen hombre e hiciste algo bueno’” dijo el propietario de la tienda, “para mi no fue la gran cosa… Hice lo que cualquier ser humano hubiera hecho en esa situación”.