Entre lágrimas y cantos, familiares y amigos despiden a Beto

(NOTICIAS YA).- Este jueves, la comunidad de Berino se unió para darle el último adiós a Adalberto “Beto” Ramos, el joven de 16 años que falleció tras ser atropellado la semana pasada.

Los restos de Beto ya descansan en el cementerio en la ciudad de Anthony y es la misma comunidad la que exige justicia ante su muerte.

“Siempre lo vamos a extrañar, éramos familia todos lo conocían y eras sus amigos todos lo querían”, Gabriel Venegas, amigo de Beto.

Entre lágrimas y cantos familiares y amigos se despidieron. “Le arrancaron sus alas en un segundo, Betito fue muy activo en los deportes era el mayor de la familia y les han arrancado un modelo a seguir”, Maricruz Anaya, amiga de la familia Ramos.

LEE: GADSDEN DE LUTO: “BETO” IBA A LA ESCUELA CUANDO LO ATROPELLARON

Ramos perdió la vida al ser atropellado el pasado tres de abril en Berino y su muerte ha generado gran conmoción ya que el responsable Oscar Iván Anchondo enfrentó a las autoridades en el 2017, tras un fatal accidente que acabó con la vida a Víctor Chávez.

A pesar de que los cargos fueron retirados el corazón de los Chávez no ha sanado. “Son cosas que no se olvidan nunca y él no estuvo castigado salió luego pero todo se lo dejamos a mi padre Dios él es el que hace justicia”, Velia Chávez abuela de Víctor Chávez.

Por su parte, la madre de Víctor, Rita Chávez agregó, “mi hijo era amigo de él porque huyó, porque corrió porque no le dio auxilio y ahora este no es justo”.

Anchondo se encuentra libre al pagar una fianza de $5,000, mientras que los familiares de ambas víctimas esperan que la muerte de sus seres queridos no quede impune.

LEE: MIENTRAS ANUNCIAN FUNERAL DE BETO: ANCHONDO OBTIENE FIANZA DE $5,000

Este próximo sábado se realizará una kermes para ayudar a la familia de Beto a partir de las 10 de la mañana en la iglesia ubicada en el 205 de la calle Concepción.

