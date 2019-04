Migrantes reciben maltrato psicológico detenidos en “la hielera”

(NOTICIAS YA).- Recorren cientos de kilómetros y varias fronteras, pasan hambre y frío; pero lo que algunos migrantes comentan ha sido la parte más difícil de su camino para llegar a Estados Unidos, es haber estado retenidos en “la hielera”.

Es así como los migrantes llaman a las celdas donde los encierran después de su primer entrevista con un agente de migración y aduanas en la garita de San Ysidro.

“Con que vas a mantener tu familia si sos analfabeta, y me hizo las manos así. yo no le quise hablar porque me sentí muy humillado”, comenta José Toledo respecto a la intimidación que recibía mientras estaba detenido.

Juan Carlos Espinoza, director del albergue Roca de Salvación, comenta que han percibido cambios en la actitud de los migrantes que han pasado por la hielera.

“Les va generando un proceso de rebeldía, porque están estresados”.

Y no son los únicos que muestran cambios. “Las mamas están tristes pero los niños empiezan a aislarse, empiezan a desanimarse ya no querer participar en nada, a ser desobedientes”, explica Susana Reyes, psicóloga del refugio para mujeres del Ejército de Salvación.