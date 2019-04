“Perdón papás, los amo”, escribió niño que compró conejo en secreto

(NOTICIAS YA).-Un niño de Argentina compró un conejo a escondidas de sus padres y luego hizo una nota pidiéndoles disculpas.

La tierna nota se hizo viral luego de que su hermano, Nahuel, la hiciera pública en twitter.

De acuerdo con el sitio web Crónica, el posteo cuenta lo ocurrido, así como también la carta que el menor, Lauti, redactó a sus padres a modo de disculpas.

Mi hermanito compro un conejo a escondidas y le hizo una carta de arrepentimiento a mis viejos JAJAJA se pasa pic.twitter.com/R94vz7qpBk — Pendejo.m (@Nahuelelia14) April 8, 2019

Los usuarios salieron a respaldar al niño, por supuesto.

“Si me quieren quitar la play no me opongo”jajajja dios el mismo da ideas para su castigo pic.twitter.com/QOM7lySDjP — Laurita Mazzaglia (@lauritamazza) April 9, 2019

Ya dejenle tener su maldito conejo pic.twitter.com/Fl6soPlJN2 — C I N T I A (@cerocin_tura) April 9, 2019

“Perdón papás, los amo. Sé que me equivoqué, lo siento. Los voy a esperar con una merienda. Si no me dejan tenerlo no pasa nada, lo entiendo, fui irresponsable”, se lee en la tierna nota.

Aunque se desconoce la edad del niño, cada palabra de arrepentimiento enterneció a los usuarios.

“Si quieren quítenme la play, no me opongo”, finalizó el niño.

Y en respuesta a la pregunta del millón: Si, el conejo finalmente se quedó.

