¿Qué fue lo que vimos con el primer avance de Star Wars IX?

(NOTICIAS YA).- Carrie Fisher aparecerá en la próxima película de Star Wars, The Rise of Skywalker. El director JJ Abrams retomó la saga de Lucasfilms para cerrar la historia de los Skywalker en donde aparecerán los personajes que hemos visto en la última trilogía de The Force Awakens y The Last Jedi así como a Mark Hamill y Billy Dee Williams, el actor que interpretó a Lando Calrissian en la película original de los 70.

En el avance podemos apreciar que Ray, el personaje que domina la fuerza de los Jedi, interpretada por Daisy Ridley se enfrentará con Kylo Ren, interpretado por Adam Driver y así lograr equilibrar la fuerza. El avance dura dos minutos, son un minuto y medio de escenas en los que solo se revela un ataque en un planeta desértico y breves instantes del Halcón Milenario, de un abrazo con le Princesa Leia y una batalla con Kylo Ren.

La película se estrena el 20 de diciembre, 4 días previos a la Navidad y la Noche Buena. Es como el regalo navideño para los fanáticos que verán la culminación de la familia Skywalker.