Doctora termina salvando al ladrón de su cartera y este la amenaza

(NOTICIAS YA).- Una doctora fue asaltada por dos hombres en moto mientras ella iba a su hogar, pero en segundos los ladrones sufrieron un accidente y ella no dudó en ayudar, aunque la respuesta de ellos fue para volver a dejarla temblando. Los hechos tuvieron lugar en la provincia de Tucumán al noroeste de Argentina y bastante cerca de las estación de policía.

Cecilia Ramos, de 50 años, dice que llegaba a su casa cuando la sorprendieron los dos ladrones en moto que en cuestión de segundos y haciendo uso de la fuerza le robaron su cartera, para después salir huyendo a toda velocidad con tan mala suerte que se estrellaron contra una patrulla de la policía a tan solo unos metros del lugar.

Uno de los delincuentes salió ileso y fue arrestado, mientras que el otro resultó herido, por supuesto los vecinos se aglomeraron en el lugar enfurecidos y querían castigar al hombre con sus propias manos ya que según Ramos, es una zona bastante insegura a pesar de estar a una cuadra de la policía.

La doctora Ramos se acercó y justo vio al ladrón que aún tenía la cartera robada al lado de su cuerpo. En eso momento pudo más su vocación por la medicina, por lo que se dispuso a ayudar al hombre quien había sufrido lesiones en su espalda, pierna y codo.

Ella intentaba prestarle atención médica básica mientras llegaba la ambulancia y entre los gritos de la gente furibunda y la presión del momento, el hombre le dijo a Ramos, que él no la había robado mientras ella le decía que no mintiera, que ella sabía que sí. El hombre seguía negando el hecho y le pidió a su víctima que no lo dejara solo a merced de los vecinos enfurecidos y le prometió que no volvería a robar.

Sin embargo el arrepentimiento del hombre duró poco ya que luego de insistirle a Ramos que no lo denunciara y que esta dijera que si lo haría, la amenazó diciéndole que: “él sabía donde vivía ella”. Pero a pesar de la amenaza ella le dio un mensaje positivo.

“Soy católica, creo en las segundas oportunidades”, le dijo Cecilia Ramos al ladrón.

Los dos delincuentes fueron detenidos.

