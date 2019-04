Madre denuncia bullying mostrando camiseta ensangrentada de su hijo

(NOTICIAS YA).- Una madre de México compartió en Facebook una fotografía de la camisa escolar ensangrentada de su hijo para denunciar que sufre bullying y el peligro al que está escalando el acoso que sufre en la escuela.

De acuerdo con medios nacionales, el hecho se registró en una escuela primaria del estado de Morelos, en donde el niño sufrió una golpiza por parte de sus compañeros.

La madre del niño escribió la denuncia para la página de Facebook “El Chismoso de todo Morelos” diciendo que fue el pasado lunes 8 de abril cuando su hijo salió de la escuela “Tierra y Libertad” con la playera ensangrentada.

“Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente ‘NO’ el día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria ‘tierra y libertad’ con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros… Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada por qué podrán hacerme a mí lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias…”, es lo que expuso la madre en Facebook.

La mujer acompañó su mensaje con imágenes de la playera de su hijo, provocando la indignación de los usuarios.

La publicación tuvo tanto alcance que incluso llegó a la dirección del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.

Eliacin Salgado, titular de la dependencia, solicitó con reunirse con los padres del menor, así como con su maestra y los directivos de la escuela, ubicada en el municipio de Jiutepec.

Tras llegar el caso a las autoridades estatales, se informó que habría intervención en la escuela para tratar con mayor rigurosidad el bullying dentro de la escuela.

Además, se informó que se iniciará una investigación para identificar si hay responsabilidad u omisiones por parte de la escuela y que el niño será reubicado a otra escuela, detalla Canal 1.