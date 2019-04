Golpea a su esposo en el cine por no decirle que se veía bonita

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Texas fue arrestada luego de golpear a su esposo en el cine, y después en su casa, porque no le dijo que se veía bonita, según reportan las mismas autoridades locales.

Oficiales del Departamento de la Policía de Laredo respondieron la noche del martes pasado a los reportes de una disputa doméstica en el bloque 6400 de Casa Del Sol Boulevard.

Cuando los agentes llegaron a la casa se encontraron con Lizeth Guadalupe Ramírez, de 20 años, quien le aseguró que había sido agredida por su esposo.

La mujer aseguró que él había intentado estrangularla.

Sin embargo, cuando los oficiales se entrevistaron con el hombre descubrieron que en realidad él era la víctima en el episodio de violencia doméstica, detalla el Laredo Morning Times.

El hombre les contó que su pareja y él habían ido al cine esa misma noche y que el algún momento ella enfureció con él por no responderle que se veía bonita para su cita.

El hombre detalló que su esposa le preguntó si se veía bonita, pero él asegura que no respondió porque no escuchó la pregunta. Tras no obtener una respuesta, Lizeth empezó a golpearlo en plena sala del cine.

Para evitar que el enfrentamiento llegara a mayores en el lugar público, la pareja salió de la sala y se fueron a casa.

El hombre asegura que durante el transcurso a casa, y mientras él conducía, su pareja continuó golpeándolo.

La agresión continuó incluso luego de que ambos entraron a su casa, en donde un familiar intervino para intentar terminar con la disputa, pero también resultó herido por ella.

La policía informó que la mujer fue arrestada y enfrenta dos cargos por agresión y violencia familiar.

La historia de este pareja de Laredo ya se ha hecho viral en las redes sociales, siendo cubierta por medios internacionales que destacan la particularidad que desencadeno este caso de violencia doméstica.

