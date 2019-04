150 mil abejas vivían en colmena sobre el techo de Notre Dame

View this post on Instagram

Une once d'espoir ! Les photos prises par différents drones montrent que les 3 ruches sont toujours en place… et visiblement intactes ! Pour ce qui est des occupantes, le mystère reste entier. Fumée, chaleur, eau… nous verrons si nos courageuses abeilles sont encore parmi nous dès que nous aurons accès à l'emplacement, ce qui risque de prendre beaucoup de temps. Vous serez bien évidemment informés. Nous souhaitons vous remercier pour tous vos messages de soutien, qui nous touchent énormément. 🐝 🤞❤ #Beeopic #NotreDame #NotreDameDeParis #apiculture #abeilles #ruches #espoir #paris #battantes