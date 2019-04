Advierten que hay personas trabajando sin licencia en Texas

(NOTICIAS YA).- El departamento de licencias y regulaciones de Texas, dio a conocer una lista de personas a quienes se les ha anulado o suspendido su licencia de empleo. Hay riesgos que como consumidor se corren al ponerse en manos de alguien que no está autorizado para practicar ciertos servicios.

“Por ejemplo si alguien se está haciendo un pedicure y no checa que la persona tiene hongos y no desinfecta bien. ¿Qué va pasar si viene otra persona, se hace una pedicure y se puede contagiar con hongos?”, se cuestionó Angie González, instructora de cosmetología en New Image Institute.

Recientemente el departamento de licencias y regulaciones del estado publicó una lista de personas que recibieron multas en negocios de belleza, electricistas y trabajos de aire acondicionado.

Entre las personas que les fue retirada su licencia fue la de Lizzet Martínez de la ciudad de Pharr, Víctor García, José Feliciano Banda de León de Peñitas, Roberto Hernández, Alfredo López entre muchos más por no cumplir con los reglamentos de la ley y continuar ofreciendo sus servicios al público.

Quienes siguen con estos lineamientos dicen que el trabajar sin un permiso legal puede traer serias consecuencias.

En esta lista de licencias suspendidas estaba un grupo de electricistas locales y un experto en el área nos dice porque es importante una licencia en este tipo de servicios.

“Es lo más importante que tienes que tener especialmente si obras en esta cosa porque si no, no te van a apagar el dinero que tú debes de ganar. Si pasa alguna cosa lo que sea, o algo falla al que multan es a uno que hizo el trabajo con la licencia que uno pone”, comentó Uriel Navarro, electricista en Valle del Río Grande

Agentes del estado recomiendan que si usted está en proceso de contratar personal para su negocio puede verificar si su licencia es válida a través de www.tdlr.texas.gov