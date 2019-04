Dejó de usar su Smartphone antes de acostarse y esto fue lo que ocurrió

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Filadelfia decidió deshacerse de su Smartphone antes de acostarse y notó cambios dramáticos en su vida en poco tiempo.

Christine Kopaczewski, escritora independiente, navegaba en internet cada noche antes de dormir.

Pero su rutina se convirtió en una receta para la ansiedad y el estrés.

Kopaczewski relata que, durante una semana, dejó de usar su teléfono por completo antes de acostarse y experimentó increíbles cambios inesperados.

“En esa semana, descubrí que dormía mejor, mi capacidad de atención aumentó y me desperté más listo que nunca para afrontar la mañana”, confesó.

Citando al sitio web Business Insider, estos fueron los 4 grandes cambios que Christine notó inmediatamente después de dejar su teléfono antes de acostarse:

“Nunca he dormido mejor.”

Aunque se sabe que está científicamente comprobado que el tiempo de pantalla puede interferir con el sueño, muchos ignoran el consejo.

“Pero te diré una cosa: mi primera noche sin teléfono fue increíble”, dijo.

Christine aseguró que nunca ha dormido mejor y a medida que avanzaba la semana, también lo hicieron sus hábitos de sueño. Incluso se levantó más temprano sin esfuerzo.

Capacidad de atención

No redujo el tiempo de pantalla completamente: “Mi esposo y yo todavía nos encontramos con nuestros programas favoritos antes de acostarnos.”

Pero notó cuán distraída estaba cuando miraba la televisión con la atención dividida en sus redes sociales.

“El estrés y la frustración desaparecieron de mi rutina matutina.”

Durante esa semana, no tomó su Smartphone inmediatamente después de abrir los ojos y obtuvo un buen resultado: “Me preparé de manera más eficiente, no dejé que el estrés de la jornada laboral o mi agenda abarrotada me pusieran en tela de juicio antes de salir por la puerta.”

Continuó: “Fui felizmente al comienzo de mi día, sintiéndome bien descansado, contento y listo para enfrentar mi carga de trabajo.”

Momentos significativos

“Tuve momentos significativos que mi Smartphone se había llevado”, lamentó.

Ella dijo que mantuvo conversaciones con su esposo, rieron juntos e incluso jugó con su perro.

Como muchos, Christine siempre ha usado teléfono para llenar el espacio muerto cuando no está haciendo algo productivo, sin sospechar lo que estaba perdiendo: “Realmente estaba eliminando el tiempo y el espacio para conversaciones significativas o hacer planes, o incluso para tener un momento de paz y tranquilidad”, concluyó.