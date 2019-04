Ozuna se convierte en una de las 100 personas más influyentes del año

Say hello to one of the newest additions of @TIME's 100 Most Influential People of 2019, Academy Award nominee Yalitza Aparicio (@YalitzaAparicio)! Read more: https://t.co/lxwiQPlwpw | #WeAreInclusion pic.twitter.com/xiZ9cri5JR

— NALIP (@NALIP_org) April 17, 2019