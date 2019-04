Propietario notificó a familias que deben de abandonar sus hogares

(NOTICIAS YA).- Decenas de familias hispanas podrían quedarse sin hogar, luego de que el propietario de la urbanización en donde viven en Clearwater, les notificaron que deben irse en 6 meses. Muchos de ellos no tienen los recursos para irse a otro lugar.

Aunque más de 80 por ciento de las 145 familias que habitan en esta urbanización de casas móviles Southern Comfortn son hispanas, a todos les afecta por igual la notificación que recibieron hace tan solo pocas horas.

Y es que una mujer con 8 meses de embarazo, debió ser atendida por los bomberos y trasladada en ambulancia por la ansiedad que tuvo al recibir una carta que indicaba que debe dejar su vivienda en octubre, pues los terrenos donde está, van a cambiar de uso.

Dentro de esta urbanizacion en clearwater reina la espera y la incertidumbre. la mayoria de vecinos, procedentes de latinoamerica, desconocen cual va a ser su futuro.

“Ahora no se que voy a hacer, hacia dónde voy a ir, no es fácil tampoco buscar casa, para muchos, porque son muchos requisitos que a veces te piden y uno no los completa todos”, dijo Isis García, una residente afectada a Noticias Ya.

En las oficinas de la administración, no conseguimos a nadie que presentara la versión de los propietarios del terreno, frente a los reclamos de sus inquilinos.

Los residentes afirman que es imposible mover sus remolques, por lo cual piden al menos un año para realizar la mudanza.

David Pérez Hansen tiene el reporte completo: