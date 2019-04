Encuentran más de 50 animales asesinados en Ciudad Juárez

(NOTICIAS YA).- Incertidumbre y hasta temor ha provocado un extraño suceso en una pequeña granja de Ciudad Juárez.

El señor Simplicio Martínez cuida todos los días a su rebaño de borregos y gallinas y se llevó gran sorpresa al ver en la mañana que varios de sus animales se encontraban muertos y más aún cuando descubrió unas extrañas heridas en el cuello de las cabras y sus cuerpos sin una sola gota de sangre. El hombre ha pedido la opinión de expertos para saber qué fue lo que pasó ya que hasta el momento ha perdido más de 50 animales.

“Pues personas no son, personas no son, es un animal atacante porque se chupa la sangre, los borregos me los hizo los agujeros así en triángulos y las gallinas atrás o debajo del ala.”

Hasta el momento el caso ha provocado la inquietud de varios expertos veterinarios que ofrecieron realizar exámenes a las cabras para conocer la verdadera causa de muerte.