8 secretos que debes conocer para comprar en ALDI según sus empleados

(NOTICIAS YA).- Si amas ir a hacer tus compras a ALDI y siempre tienes preparada tu moneda de 25 centavos y tus bolsas reutilizables; pon mucha atención, pues sus empleados han compartido los mejores trucos para mejorar tu experiencia en la tienda y ahorrarte mucho dinero.

8- Toma un circular cuando entres y salgas de la tienda

Cuando llegues toma un folleto para revisar cuáles son las promociones de la semana y del día. Al salir de la tienda recuerda tomar otro para ver cuáles serán los productos de temporada de la próxima semana. Recuerda que hay nuevas rebajas cada miércoles.

7- Haz tus compras a la mitad de la semana

De acuerdo a los empleados, el mejor día para comprar es el miércoles, pues es cuando encontrarás la mejor selección de nuevos productos. Estos son los días en los que reabastecen los productos de temporada para la semana y como hay gran demanda por ellos, es un buen momento para aprovechar y hacer tus compras antes que todos.

6- No hay problema si no tienes una moneda de 25 centavos

Si ya has comprado en esta tienda sabes que para poder tomar un carrito tienes que depositar una moneda de 25 centavos, la cual te regresan cuando lo devuelves a su lugar. Pero si al llegar te das cuenta que no tienes cambio, no te preocupes, siempre puedes pedirle una moneda prestada a alguien en caja.

5- Escoge productos de la marca ALDI

El 90% de los productos que vende esta tienda son de sus marcas exclusivas. Estos podrían ahorrarte hasta 50% en comparación a productos de otras marcas vendidos en distintas tiendas de autoservicio. La marca de ALDI incluye productos para bebé, comida libre de gluten, artículos con base de plantas, selecciones gourmet, opciones con ingredientes saludables, así como vinos y cervezas.

4- Si un producto no es lo que esperabas te lo reemplazan y te regresan tu dinero

Si un artículo no llena completamente tus expectativas la tienda no solo lo reemplazará, sino que además te regresará tu dinero. Sólo debes presentarle al gerente el empaque del producto, cualquier parte de este que no haya sido usada y el recibo, el cual garantizará que te hagan un reembolso.

3- Deja que los letreros te guíen

A veces es fácil sentirse abrumado en tiendas grandes, sin embargo los letreros están ahí para orientarte. Estos muestran las categorías en cada pasillo y las etiquetas de precios indican cuando los productos tienen algún descuento, si son artículos de temporada, nuevos en el mercado, ganadores a producto o vino del año, entre otras distinciones.

2- Recuerda que el cobro es muy rápido

Como los productos de esta tienda vienen marcados con varios códigos de barra, esto hace que el proceso de cobro sea más rápido que de costumbre. Además como tú empacas tus propias compras, lo más seguro es que entres y salgas rápidamente sin gastar todo tu día haciendo largas filas.

1- La tienda tiene servicio a domicilio

Si lo tuyo no es salir a hacer las compras, a través se Shop.Aldi.US puedes ordenar productos de la tienda e Instacart te los llevará hasta la puerta de tu casa, ese mismo día.

Ahora lo sabes, la próxima vez que vayas a hacer las compras estarás preparado para hacer rendir tu tiempo y dinero.

