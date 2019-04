Esta yegua sale a pasear sola todos los días desde hace 14 años

(NOTICIAS YA).- Jenny es una yegua de Alemania que durante los últimos 14 años ha disfrutado de caminatas diarias en su pueblo natal. Lo impresionante es que la independiente equina siempre sale a pasear por sí sola y después de tanto tiempo, los residentes del distrito de Fechenheim en Frankfurt, la consideran uno de ellos y se alegran al verla pasar.

El dueño de Jenny, Werner Weischedel de 79 años, cada mañana abre las puertas del establo de la yegua de 22 años, para que esta pueda hacer su recorrido matutino. En el pasado Weischedel la acompañaba, sin embargo debido a su edad ya no puede hacerlo todos los días. Así que ahora, Jenny debe caminar sola.

Pero a pesar de que la gente de la localidad conoce a Jenny, la yegua lleva consigo una nota que dice: “Me llamo Jenny, no huí, solamente estoy tomando un paseo. Gracias”. Este mensaje impide que policía de Frankfurt reciba llamadas de visitantes que no están acostumbrados a ver a un caballo caminando entre las calles por sí solo.

A medida que pasan los años, Jenny ha probado que es muy feliz y se encuentra muy segura en sus paseos diarios. Weischedel dijo que tanto él como Evita, la pastor alemán de su esposa, a veces acompañan a Jenny en sus caminatas y la policía jamás ha tenido que lidiar con un incidente relacionado a la yegua.

El usuario de Facebook, Keith Anderson, compartió la historia de Jenny en Facebook, la cual fue compartida más de 250,000 veces en menos de dos días. Muchos han expresado su felicidad ante el hecho de que a Jenny se le permita deambular por el pueblo, en donde además la comunidad entiende y aprecia su presencia.

Aunque en cualquier otra situación nadie recomendaría que dejaran pasear a un caballo solo, la relación que este pueblo tiene con Jenny es única y este impresionante animal ha logrado tocar los corazones de su comunidad, llevándoles felicidad cada vez que pasa frente a ellos.

