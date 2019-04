Estudio demuestra que ser bilingüe puede retrasar signos de la edad

Yo you ever stop and think yo I really speak 2 languages like holy shit hablo dos idiomas and I have no problem switching de uno al otro para leer o hablar or to write either of them lo hago como si nada like I just did it again wow I’m so powerful lmao

