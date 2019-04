Más de 200 migrantes corren por el río Bravo para ingresar a El Paso

(NOTICIAS YA).- Cientos de migrantes cruzaron el domingo en la mañana por el río Bravo para entregarse a la Patrulla Fronteriza.

Más de 200 migrantes fueron detenidos justo en el punto 28 de la valla fronteriza, a la altura de la X.

Según datos de autoridades, en solo cinco días arribaron a Ciudad Juárez más de mil 200 migrantes para solicitar asilo político en Estados Unidos.

Es por eso que dos refugios temporales en Texas estarán albergando a migrantes a partir del primero de mayo. Uno de ellos en la ciudad de El Paso.

Es por el aumento en el flujo de inmigrantes llegando a este país, que la oficina de Aduanas y Protección fronteriza de los Estados Unidos abrirá dos centros de detención en el sur de Texas que tendrán capacidad de albergar a mil migrantes.

“Bueno está bien dicen que no tienen donde ponerlos, bueno pero déjenos monitorear en qué condiciones van a estar esas familias tienen lo suficiente para comer, servicios de salud van a estar a la intemperie, tenemos que tener acceso a ello, porque al final de cuentas los que pagamos nuestros impuestos tenemos que saber cómo están utilizando nuestros recursos”, Fernando García.

Aunque la ubicación se desconoce, según autoridades, el proyecto de más de 36 millones de dólares proporcionará a las familias áreas para comer y dormir.

Activistas quieren tener acceso a las instalaciones de este nuevo refugio que abrirá en la ciudad.

“En este caso sería un error que la Patrulla Fronteriza no dejará entrar a organizaciones a revisar en qué condiciones están, claro nosotros quisiéramos que a esas familias las procesaran rápido y las dejaran salir y pudieran ir con sus familiares pero si los vas a tener detenidos entonces garantiza ciertos derechos básicos”.

Y es que para estas organizaciones proinmigrantes, la solución no está en abrir estos refugios temporales si no en invertir en una infraestructura que sea permanente.

“Lo que necesitamos es un proceso permanente aquí en El Paso un lugar para procesar permanente sin embargo, el gobierno ha demorado mucho no tenemos y me han dicho los de la Patrulla Fronteriza que este año no anticipan terminar ni siquiera han comenzado con la construcción”, Dylan Corbett.

Hasta el momento autoridades no han revelado cuánto tiempo estará en función este refugio.