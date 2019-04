Disney y Marvel, listos para batir récords con “Avengers: Endgame”

(NOTICIAS YA).- La esperada cinta de Disney y Marvel “Avengers: Endgame” podría romper récords de taquilla tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con Variety, tan solo en Estados Unidos la película de superhéroes podría recaudar entre 250 y 268 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Si alcanza la segunda cifra, sería el debut nacional más fuerte de la historia, honor que actualmente pertenece a su predecesora, “Avengers: Infinity War”, que obtuvo 257.7 millones de dólares en su estreno.

El estudio Disney, propietario de Marvel, también es poseedor de los siguientes dos sitios en el listado, pues “Star Wars: The Force Awakens” y “Star Wars: The Last Jedi” recaudaron 248 y 220 millones de dólares en su primer fin de semana, respectivamente.

Las ventas anticipadas de boletos para “Endgame” han sido muy exitosas, con precios de reventa por internet muy por encima de su valor real, por lo que los expertos confían en que la cinta de acción batirá toda clase de récords.

También vaticinan que la película podría convertirse en uno de solo seis lanzamientos que han superado los 200 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana.

“Estamos en la antesala de lo que podría ser un fin de semana monumental. La magnitud de los números es lo que está por verse”, predijo Paul Dergarabedian, analista de Comscore.

“Avengers: Endgame” llegará a 4 mil 600 cines del país, el mayor estreno en la historia. Disney aumentó el número de salas para poder compensar la duración de más de tres horas que tiene la cinta, lo que significa menos proyecciones al día por cine.

La esperada película estrena el mismo día en prácticamente todo el mundo, por lo que se espera que también rompa récords globales. Expertos calculan una posible taquilla mundial de más de 800 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Endgame” también podría vencer a los 119 millones de dólares de “Star Wars: The Force Awakens” con la mayor cifra recaudada en un solo día.

Aunque en general las ventas de boletos en 2019 bajaron un 16% en comparación con el año anterior, las cintas de Marvel no sufren este problema. Las 22 películas del estudio hasta el momento han recaudado 18 mil 600 millones de dólares a nivel mundial, y siete de ellas superaron mil millones por sí solas.

“Avengers: Endgame” llega a salas de todo el mundo este fin de semana. La cinta dirigida por Anthony y Joe Russo continúa los eventos de “Infinity War”, en la que el malvado Thanos destruyó el 50% de la vida en el universo.

Los superhéroes conocidos como “Avengers” (vengadores) que sobrevivieron al chasquido de Thanos intentarán revertir la masacre y vencer al supervillano. Actúan Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y muchas otras luminarias de Hollywood.